Внаслідок ракетного удару окупантів по Одесі загинуло 5 людей, в тому числі 3-місячна дитина

Кількість жертв може зрости.

5 убитих і 18 поранених українців виявили в Одесі рятувальники після ракетного удару російських окупантів.

Про це в телеграмі написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Одеса. 5 убитих та 18 поранених українських громадян. Це тільки ті, кого знайшли. І, скоріше за все, буде більше. Серед убитих – трьохмісячна дитина. Малеча, яка мала зустрічати з батьками свій перший Великдень», — написав Єрмак. // LB.ua