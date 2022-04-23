Внаслідок ракетного удару окупантів по Одесі загинуло 5 людей, в тому числі 3-місячна дитина

Кількість жертв може зрости.

5 убитих і 18 поранених українців виявили в Одесі рятувальники після ракетного удару російських окупантів.

Унаслідок ракетного удару окупантів по Одесі загинуло п'ятеро людей, серед убитих - тримісячна дитина

Про це в телеграмі написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Одеса. 5 убитих та 18 поранених українських громадян. Це тільки ті, кого знайшли. І, скоріше за все, буде більше. Серед убитих – трьохмісячна дитина. Малеча, яка мала зустрічати з батьками свій перший Великдень», — написав Єрмак. // LB.ua

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