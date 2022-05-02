Внаслідок ракетного удару по Одесі є загиблі та поранені — голова ОВА
Внаслідок ракетного удару по Одесі, що його здійснили в понеділок ввечері рашистські окупанти, є загиблі та поранені.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, пише УНН.
«Ворог завдав ракетного удару по одному з об’єктів інфраструктури Одеси.
На жаль, є загиблі та поранені. Ми цього так не залишимо», — написав Марченко в своєму Telegram-каналі.
З його слів, щоразу рашистські покидьки діють як звичайні терористи, а «з терористами у нас розмова одна».
«Ми будемо їх знищувати, доки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі», — наголосив очільник ОВА.
Раніше сьогодні очевидці повідомили про те, що в Одесі пролунав потужний вибух.
За кілька хвилин до вибуху в Одесі було сповіщено про повітряну тривогу.
ОК «Південь» повідомляє про влучання в об’єкти міської інфраструктури Одеси, зокрема пошкоджено одну з релігійних споруд.Tweet