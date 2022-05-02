Внаслідок ракетного удару по Одесі є загиблі та поранені — голова ОВА

Внаслідок ракетного удару по Одесі, що його здійснили в понеділок ввечері рашистські окупанти, є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, пише УНН.

«Ворог завдав ракетного удару по одному з об’єктів інфраструктури Одеси.

На жаль, є загиблі та поранені. Ми цього так не залишимо», — написав Марченко в своєму Telegram-каналі.

З його слів, щоразу рашистські покидьки діють як звичайні терористи, а «з терористами у нас розмова одна».

«Ми будемо їх знищувати, доки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі», — наголосив очільник ОВА.

Раніше сьогодні очевидці повідомили про те, що в Одесі пролунав потужний вибух.

За кілька хвилин до вибуху в Одесі було сповіщено про повітряну тривогу.

ОК «Південь» повідомляє про влучання в об’єкти міської інфраструктури Одеси, зокрема пошкоджено одну з релігійних споруд.