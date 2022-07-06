Внаслідок ракетного удару російських окупантів у Торецьку загинула сім’я з трьох людей

Загинули донька, мама і бабуся.

Про це йдеться у відеоповідомленні, яке поширив у Telegram голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

В повідомленні сказано, що ракета влучила у житловий сектор і потрапила у будинок, який повністю зруйнований, загинули донька, мама і бабуся.

Людей закликають евакуюватись.

За даними Кириленка, ракети влучили у два будинки приватного сектору. Крім того, ще одна ракета влучила поряд із соціальним об’єктом, але не розірвалася.

Нагадаємо, у Торецьку в результаті без опалення залишилося 400 житлових будинків (понад 15 тис. абонентів), 8 загальноосвітніх шкіл, 9 дитячих навчальних закладів і 10 лікувальних установ. Також у місті відключено 2 газорозподільних пункти. // УНІАН