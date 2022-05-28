Внаслідок російських обстрілів прикордоння Сумщини поранено жінку, окупанти поцілили у церкву та дитсадок
Окупанти близько 18:00 обстріляли два прикордонні села у Сумській області. Унаслідок обстрілів поранено жінку.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.
“Російська авіація близько 18-ої години здійснила три пуски некерованими ракетами по двом прикордонним населеним пунктам Сумського району”, – йдеться у повідомленні.
Також пошкоджено церкву, дитсадок, приватне помешкання і дорогу.
Нагадаємо, сьогодні після 16:00 ворожий літак здійснив шість пусків некерованими ракетами по прикордонних територіях Сумського району.
О10:19 було зафіксовано 10 вибухів в напрямку Бояро-Лежачів Сумської області ймовірно з міномету 120 мм калібру.
27 травня близько 17-ї години ворог зі своєї території обстріляв Шосткинський район з мінометів.
Сумська область зазнала обстрілів і 26 травня. З мінометів калібру 120 мм і ствольної артилерії окупанти обстріляли Бачівськ і Краснопілля. // LB.ua