Внаслідок російських обстрілів прикордоння Сумщини поранено жінку, окупанти поцілили у церкву та дитсадок

Окупанти близько 18:00 обстріляли два прикордонні села у Сумській області. Унаслідок обстрілів поранено жінку.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

“Російська авіація близько 18-ої години здійснила три пуски некерованими ракетами по двом прикордонним населеним пунктам Сумського району”, – йдеться у повідомленні.

Також пошкоджено церкву, дитсадок, приватне помешкання і дорогу.