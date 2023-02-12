Внаслідок російського обстрілу багатоповерхівок у Нікополі загинула людина та є поранені

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12 лютого близько 9-ї години ранку російські військові з важкої артилерії обстріляли житлові будинки Нікополя.

Внаслідок влучання снарядів загинула 53-річна місцева мешканка. Також до лікарні було доставлено ще двох постраждалих жінок, які перебували у квартирі та отримали тілесні ушкодження.

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Руйнувань зазнали чотири п’ятиповерхові будинки та приміщення навчального закладу. Снарядами та вибуховою хвилею пошкоджено фасади, стіни та вікна будівель.

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Наразі на місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи поліції та встановлюють всі наслідки обстрілів, документують воєнні злочини рф.

Національна поліція України

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