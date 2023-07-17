Внаслідок російського обстрілу Білопілля загинуло двоє людей, ще щонайменше десятеро поранені

воє людей загинули внаслідок обстрілу російською армією у понеділок міста Білопілля Сумської області. Ще щонайменше десятеро людей отримали поранення.

Про це «Суспільному» повідомив мер міста Юрій Зарко, інформує УНН.

Станом на 15.00 відомо про двох загиблих жінок внаслідок ворожого обстрілу.

Двоє людей похилого віку у важкому стані, вони доставлені до сумської лікарні.

Також речник головного управління ДСНС в Сумській області Олег Стрілка повідомив про п’ять поранених працівників ДСНС.