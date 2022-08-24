Внаслідок російського обстрілу Дніпропетровщини вбито щонайменше 15 людей

Також десятки людей поранені.

Ввечері, 24 серпня, російські війська обстріляли залізничну станцію Чаплине на Дніпропетровщині.

Про це у своєму зверненні на Радбезі ООН повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Щойно, йдучи робити це звернення, я отримав інформацію про те, що російським ракетним ударом по Дніпропетровській області, по залізничній станції, прямо по вагонах на станції Чаплине, чотири пасажирські вагони горять”, – повідомив президент України.

Володимир Зеленський додав, що станом на зараз убито щонайменше 15 людей, близько 50 поранені.

Президент наголосив, що наразі на місці працюють рятувальники, але кількість загиблих може збільшитись.