Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинули дві людини, ще троє поранено
Російські війська за минулу добу, 12 липня, здійснили 76 обстрілів Херсонської області. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще троє поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
“За минулу добу противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, “Градів”, авіації, СПГ, БМП та БПЛА.
По місту Херсон ворог випустив 33 снаряди”, – написав Прокудін.
За його словами, окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Внаслідок російської атаки дві людини загинули, ще троє отримали поранення.