Внаслідок удару по лікарні в Газі загинули сотні людей, – ЗМІ

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Ізраїль відкидає звинувачення ХАМАСа у причетності до удару.

Після удару по баптистській лікарні Аль-Ахлі в місті Газа ввечері 17 жовтня загинули понад 500 людей.

Фото: timesofisrael.com

Про це повідомляє CNN.

Офіційні палестинські особи повідомляють, що по лікарні завдала удару ізраїльська авіація, внаслідок чого десятки поранених було доставлено до лікарні Аль-Шіфа.

В свою чергу, речник Армії оборони Ізраїлю категорично заперечив причетність Ізраїлю до удару.

Він сказав CNN, що угруповання палестинського ісламського джихаду несе відповідальність за “невдалий запуск ракети”, який влучив у лікарню.

“Аналіз оперативних систем ЦАХАЛ вказує на те, що шквал ракет був випущений терористами в Газі, пройшовши в безпосередній близькості від лікарні Аль-Ахлі в Газі в той момент, коли вона була уражена”, – повідомив ЦАХАЛ.

Підполковник Джонатан Конрікус наголосив, що Ізраїль добре усвідомлює присутність цивільних осіб, і дуже усвідомлюємо цинічні маніпуляції, які ХАМАС прагне зробити, використовуючи цивільних осіб. // LB.ua

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