Внаслідок удару по лікарні в Газі загинули сотні людей, – ЗМІ

Ізраїль відкидає звинувачення ХАМАСа у причетності до удару.

Після удару по баптистській лікарні Аль-Ахлі в місті Газа ввечері 17 жовтня загинули понад 500 людей.

Про це повідомляє CNN.

Офіційні палестинські особи повідомляють, що по лікарні завдала удару ізраїльська авіація, внаслідок чого десятки поранених було доставлено до лікарні Аль-Шіфа.

В свою чергу, речник Армії оборони Ізраїлю категорично заперечив причетність Ізраїлю до удару.

Він сказав CNN, що угруповання палестинського ісламського джихаду несе відповідальність за “невдалий запуск ракети”, який влучив у лікарню.

“Аналіз оперативних систем ЦАХАЛ вказує на те, що шквал ракет був випущений терористами в Газі, пройшовши в безпосередній близькості від лікарні Аль-Ахлі в Газі в той момент, коли вона була уражена”, – повідомив ЦАХАЛ.

Підполковник Джонатан Конрікус наголосив, що Ізраїль добре усвідомлює присутність цивільних осіб, і дуже усвідомлюємо цинічні маніпуляції, які ХАМАС прагне зробити, використовуючи цивільних осіб. // LB.ua