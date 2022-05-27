Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула вже 241 дитина

Станом на ранок 27 травня 2022 року більше ніж 679 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 241 дитина загинула та понад 438 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 151, Київській — 116, Харківській — 108, Чернігівській — 68, Луганській — 50, Херсонській — 49, Миколаївській — 45, Запорізькій — 28, Сумській — 17, у м. Києві — 16, Житомирській — 15.

26 травня окупанти вкотре обстріляли м. Харків з артилерії. Загинуло 8 мирних мешканців. Серед постраждалих родина: 5-місячний хлопчик з батьком загинули, а мати в лікарні. Поранено 17 людей, в їх числі 9-річна дівчинка.

25 травня внаслідок обстрілу ворогом смт. Борівське Сєвєродонецького району Луганської області отримав поранення 15-річний хлопець.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1887 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Офіс Генпрокурора