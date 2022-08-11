Вночі окупанти вчергове обстріляли Дніпропетровщину: є загиблі та поранені

По Нікопольському району зафіксовано 120 прильотів з “Градів”.

Вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину, у Нікополі загинуло дві людини, поранено – семеро.

Як повідомляє УНІАН, про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

“Ніч з обстрілами та загиблими. Російська армія атакувала чотири райони області. Нікопольський район ворог тричі обстріляв з “Градів”. 120 прильотів! У Нікополі 2 людей загинули, 7 поранені, серед поранених 13-річна дівчинка. У місті понівечені понад 40 багатоповерхівок. П’ять квартир зруйновані. Рятувальники розбирають завали і шукають людей. Пошкоджені 3 школи, кілька магазинів, гаражі та автівки. Перебита лінія електропередач. Без світла понад 6 000 нікопольчан”, – повідомив він.

Пізніше Резніченко повідомив, що кількість жертв обстрілу Нікополя зросла до трьох людей.

“Щойно у Нікополі рятувальники витягли з-під завалів тіло ще одного загиблого через сьогоднішній ворожий обстріл… Нічна російська атака на область забрала життя 3-х людей, 9 поранено, 4 з них у лікарні”, – повідомив він.

Тим часом, у Червоногригорівській громаді є руйнування у 14 будинках, зачепило амбулаторію, магазин та стадіон. До тисячі людей без електрики.

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