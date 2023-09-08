Вночі російські окупанти випустили в напрямку Одещини 20 «Шахедів», 16 з них вдалося збити

Росіяни атакували групами ударних дронів з Приморсько-Ахтарська в РФ та мису Чауда в Криму.

Цієї ночі ворог випустив 20 “Шахедів” у напрямку Одещини. Сили ППО знищили 16 безпілотників ворога у межах Одеської та Миколаївської областей.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що противник атакував групами ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ – Росія, мис Чауда – окупований Крим).

Усього зафіксовано пуски 20 “Шахедів” у напрямку Одеської області.