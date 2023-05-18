Вночі Росія атакувала Україну 30 крилатими ракетами та двома ударними БпЛА

ППО била 29 пакет і всі безпілотники.

Російська армія вночі випустила по Україні 30 ракет морського, повітряного та наземного базування. Сили оборони знищили 29 з них.

Атаку ворог здійснював у декілька хвиль, з 21:00 середи до 5:30 четверга. Про це повідомили у Telegram Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Повітряні сили.

“Із літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 та восьми Ту-95 випущено 22 крилаті ракети Х-101/Х-555. Із кораблів у Чорному морі – шість крилатих ракет «Калібр». А також дві крилаті ракети «Іскандер-К» із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів”, – зазначив Залужний.