Военный эксперт о причинах взрыва на Крымском мосту: четкая скоординированная операция – подготовка, доставка, организация, проход проверок, срабатывание в нужный момент

Израильский военный эксперт Давид Гендельман в комментарии для Русской службы Би-би-си поделился своим мнением о причинах и последствиях взрыва на Крымском мосту. Вот его версия.

Почему мог произойти взрыв?

“Сейчас, разумеется, процесс выяснения обстоятельств взрыва на Крымском мосту еще в разгаре, но версия грузовика логична тем, что решает проблему доставки большого количества взрывчатого вещества. Долгое время обсуждалось, что у Украины нет ракет или других средств воздушного нападения, могущих доставить настолько большое количество взрывчатых веществ к Крымскому мосту, чтобы удар имел реальный эффект кроме пропагандистского, также там работает ПВО и т.д.

Видимо, решили, что раз такое количество ВВ не может долететь, оно может доехать. Остается вопрос координации с взорванным поездом, подловили ли его грузовиком либо он был взорван отдельно, это всё еще будет установлено, пока еще говорить рано. Но в целом четкая скоординированная операция: подготовка, доставка, организация, проход проверок, срабатывание в нужный момент”.

Какими будут последствия?

“Как минимум на ближайшее время движение по мосту будет перекрыто, а затем ограничено, то есть это уже создало проблемы снабжения как военные, так и гражданские, в том числе снабжение топливом и т.д. И кроме проблем снабжения через такую важную транспортную артерию, это очень громкий пропагандистский эффект. В плане последствий, кроме нарушения российской логистики, можно ожидать как минимум усиления ударов по украинской инфраструктуре. Крымский мост важен не только практически, но и как символ, российская сторона к таким посягательствам относится болезненно.”