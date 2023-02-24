Волю вільних не зломити: Байден зробив заяву в річницю вторгнення РФ

Президент США впевнений, що перемога Росії у війні неможлива.

Росія не зможе здобути перемогу в Україні, оскільки нездатна зломити волю вільних українців. Про це заявив президент США Джо Байден у своєму Twitter.

“Сьогодні я повторю те, що сказав рік тому, коли Росія вторглася в Україну. Диктатор, який прагне відбудувати імперію, ніколи не знищить любов людей до свободи”, – написав він.

Байден підкреслив, що Росія не зможе домогтися перемоги в Україні.

“Жорстокість ніколи не перемеле волю вільних”, – заявив президент США. // УНІАН