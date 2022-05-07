ВООЗ збирає докази атак Росії на лікарні для розслідування військових злочинів
Всесвітня організація охорони здоров’я збирає докази для розслідування військових злочинів Росії. ВООЗ вже задокументувала 200 нападів на лікарні та клініки в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Раян зазначив, що 200 випадків не являють собою сукупність атак на українські медичні установи, а тільки ті, які були підтверджені організацією.
«Навмисні напади на медичні установи є порушенням міжнародного гуманітарного права і, як такі, — на підставі розслідування і атрибуції нападу — являють собою військові злочини в будь-якій ситуації», — сказав Раян.
Раніше повідомлялося, що ООН збирає в Україні свідчення і докази порушень, скоєних під час вторгнення РФ з метою розслідування їх на предмет визнання військовими злочинами.
Нагадаємо також, що до розслідування злочинів армії РФ в Україні приєднався Офіс прокурора МКС.