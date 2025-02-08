Ворог готує провокацію проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

ГУР МО України стало відомо про підготовку провокації проти Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, в межах якої будуть розповсюджені сфальшовані документи.

Це папери з емблемами Координаційного штабу чи “шапкою”, де йдеться про Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначені матеріали не відповідають стандартам документообігу, містять прізвища посадових осіб, які не мають стосунку до Коордштабу, та вигадані назви начебто регіональних підрозділів. Грубо сфальшовані, такі папери не витримують жодної критики. Мета таких підробок ― дискредитувати роботу державних структур та посіяти недовіру.