Ворог завдав ракетного удару по ринку селища Шевченкове на Харківщині, є загибла і поранені

За попередніми даними, загинула одна людина, поранені семеро.

Зранку 9 січня російські військові завдали ракетного удару по селищу Шевченкове Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“В смт Шевченкове Куп’янського району зафіксовано ракетний удар (попередньо з ЗРК С-300) по місцевому ринку”, – йдеться у повідомленні.

Пізніше Синєгубов повідомив про загибель 60-річної жінки.

“Всіх інших постраждалих госпіталізовано. Медики надають їм допомогу. Рятувальники продовжують розбирати завали”, – зазначив він.

За даними від Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару поранено сім мирних жителів. Серед них 13-річна дівчинка, додав Синєгубов.

LB.ua