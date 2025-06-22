Ворог завдав ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад СВ ЗСУ

Сьогодні, 22 червня, ворог завдав ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України, де проводилися заняття з військовослужбовцями.

Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу. Однак, на жаль, є загиблі та поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах.

Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих військовослужбовців.

Для детального з’ясування всіх обставин події у Командуванні Сухопутних військ ЗС України створено спеціальну комісію. На місці події також працюють правоохоронні органи.

Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя та здоров’я військовослужбовців у випадку нанесення повторних ракетних та повітряних ударів державою-агресором.

Сухопутні війська ЗС України