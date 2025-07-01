Воєнна розвідка України встановила російських окупантів, причетних до удару по місту Суми, що вбив 6 людей

3 червня російська армія атакувала центральну частину Сум ракетою. Загинули шестеро людей, майже 30 були поранені.

Головне управління розвідки Міноборони України встановило російських військових, причетних до обстрілу Сум 3 червня 2025, внаслідок чого шестеро людей загинули, а ще 29 дістали поранення.

Про це LB.ua повідомили у воєнній розвідці.

За інформацією ГУР МО України, до артилерійського обстрілу агресор застосував реактивну батарею РСЗВ БМ-21 “Град” 30-го мотострілецького полку (в/ч 72162), вогневі позиції полку були розташовані в районі села Апанасовка Курської області.

Безпосередньо до злочинного удару по м. Суми причетні наступні військовослужбовці 30-го полку:

Гарнаєв Дамір Жафярович, начальник артилерії 30 мотострілецького полку, підполковник. Адреса реєстрації: м. Пенза, проспект Строітєлєй, 38, кв. 46

Волобуєв Дмитро Олександрович, командир реактивної артилерійської батареї 30 мотострілецького полку, капітан. Адреса: м. Самара, вул. Земеца, 28, кв. 9.

Командирами розрахунків РСЗВ БМ-21 “Град” артилерійської батареї 30 мотострілецького полку на момент удару були сержант Іванов А.О. та рядовий Панченко С.А.

3 червня 2025 о 9:20 російські війська обстріляли з РСЗВ БМ-21 “Град” центр міста Суми. В місті зафіксовано вісім влучань, пошкоджено 16 будівель, з яких 15 – багатоквартирні та приватні житлові будинки, клінічна лікарня № 4, залізничні колії. Серед поранених – три дитини, найменшій з яких три роки.

LB.ua