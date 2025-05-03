Воїни-розвідники ударом з морського дрона Magura знищили російський бойовий літак у Чорному морі (відео)
2 травня 2025 року спецпідрозділом ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі ліквідовано російський Су-30 ― це перше у світі знищення бойового літака морським дроном.
Історичний удар здійснили воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura.
Багатоцільовий винищувач держави-агресора росії, чия орієнтовна вартість становить близько 50 мільйонів доларів, спалахнув у повітрі та зрештою впав у море — на дно володінь безжального “Нептуна”.
Успішний удар по ворожому бойовому літаку відбувся в акваторії неподалік від порту в місті новоросійск, де московити ховають залишки свого чорноморського флоту.
Нагадаємо, 31 грудня 2024 року завдяки ракетному морському дрону Magura V5 спецпризначенці ГУР МО України вперше у світі знищили повітряну ціль ― два російські гелікоптери Мі-8.
Дякуємо усім волонтерам та благодійникам, журналістам, кожному українцю, усім, хто підтримує внесками виробництво ударних морських дронів Magura для ГУР МО України.
Боротьба триває!
Слава Україні!
Головне управління розвідки МО УкраїниTweet