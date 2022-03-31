Вперше судитимуть колабораціоніста, який у TikTok закликав підтримувати російських окупантів

До суду передано обвинувальний акт щодо колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

25 березня 34-річний мешканець мешканець міста Краматорська, що на Донеччині, записав на мобільний телефон відео, у якому заперечував збройну агресію РФ проти України та публічно закликав громадян підтримати незаконні рішення та дії держави-агресора. У подальшому він виклав запис на власну сторінку у соцмережі TikTok.

У прокуратурі стверджують, що це перший обвинувальний акт щодо колабораційної діяльності, направлений до суду.

Справу слухатиме Індустріальний райсуд міста Дніпра.

За вчинення подібного злочину передбачено покарання — від 10 до 15 років позбавлення волі.

Стаття 111-1 Кримінального кодексу України набрала чинності 15 березня 2022 року. За 15 днів її дії вже зареєстровано 151 кримінальне провадження.

Йдеться про притягнення до відповідальності осіб, які у будь-якій формі співпрацюють з державою-агресором. // Судовий репортер