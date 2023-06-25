Впродовж тижня буде покарано посадовців, чия робота щодо укриттів була визнана незадовільною, обіцяють в ОПУ

Робота низки посадових осіб, які відповідають за стан укриттів, в багатьох населених пунктах визнана незадовільною. Впродовж тижня щодо них будуть прийняті дисциплінарні рішення.

Про це заявив заступник голови ОП Олексій Кулеба в ефірі телемарафону, пише УНН.

«Місто Запоріжжя, Конотопський район, місто Суми, Житомирський район Житомирщини, Білоцерківський район Київщини, міста Київ, Херсон, Чернігів, Одеса, Миколаїв, Харків, Конотоп, Біла Церква. В цих містах робота посадових осіб, які відповідають за стан укриттів, визнана незадовільною. Протягом тижня в містах, районах і областях, мають бути прийняті рішення, щодо цих посадових осіб», – наголосив заступник голови ОП Олексій Кулеба.

Напередодні на засіданні Ради безпеки і оборони розглядалась ситуація зі станом укриттів в Україні. За словами Президента України Володимира Зеленьского, майже по всій Україні висновки невтішні і будуть кадрові рішення. Голова держави наголосив, що доступні та надійні укриття по всій країні мають бути та будуть пріоритетом для керівників всіх рівнів.