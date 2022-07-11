Вранці Харків зазнав обстрілу з РСЗВ. За попередніми даними, троє людей загинуло, 16 поранено

Вранці 11 липня російська армія знову обстріляла Харків.

Вогонь, за попередніми даними, вівся із реактивних систем залпового вогню, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм.

«Увага, жителі Харкова та області, без потреби не перебувайте на вулицях! Зараз це вкрай небезпечно. Усі служби оперативно реагують та працюють на місцях», – написав він.

Синєгубов поширив також повідомлення заступника голови Офісу преиздента Кирила Тимошенка, в якому він озвучив попередні дані стосовно постраждалих і жертв: троє загиблих і 16 поранених.

Цієї ночі, починаючи з 3:40, ворог завдав по Харкову трьох ракетних ударів. Одна з ракет влучила в житлову багатоповерхівку. Всі удари були завдані по цивільній інфраструктурі. // LB.ua