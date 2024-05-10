Вранці рашисти обстріляли Есманську громаду на Сумщині. Загинула літня жінка, її онука отримала поранення
За даними слідства, 10 травня 2024 року з 07:10 окупанти протягом години з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру Есманської громади Шосткинського району.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Внаслідок атаки ворога загинула 64-річна жінка, її 17-річна онука отримала поранення.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
Також зазначимо, Росія посилила обстріли на північному напрямку і безуспішно намагалася прорвати кордон у Харківській області. // LB.uaTweet