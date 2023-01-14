Вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову та області

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова, Чугуївської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Вранці 14 січня російські військові завдали ракетний удар по об‘єктах критичної інфраструктури в Індустріальному районі м. Харкова та Чугуївському районі Харківської області.

За попередніми даними, окупанти обстріляли населені пункти ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Крім того, 13 січня близько 13 години ворог обстріляв село Гряниківка Куп’янського району. Отримала поранення 49-річна мирна мешканка.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії РФ та зібрали речові докази.

Харківська обласна прокуратура