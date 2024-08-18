Вранці ворог безуспішно намагався атакувати в напрямку Торецька. Знищено десятки рашистів та 10 одиниць техніки

Сьогодні зранку противник здійснив масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області. Зокрема, російські окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися прорвати позиції Сил оборони України та просунутися у бік Торецька.

Наші воїни вмілими та злагодженими діями відбили ворожу атаку. Втрат позицій не допущено. У ході бою знищено 10 одиниць техніки та знешкоджено 68 російських окупантів, з них – 41 безповоротно.

Дякуємо українським захисникам за мужність, стійкість та професіоналізм.

Разом переможемо!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ

Фото ілюстративне