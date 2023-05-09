ВСБУ передала до суду обвинувальні акти іще на 59 депутатів Держдуми РФ, які сприяли російській військовій агресії (список)

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази на ще 59 депутатів державної думи рф, які сприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України.

15 лютого минулого року вони проголосували за постанову про звернення до президента рф з проханням визнати «незалежність» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

На підставі депутатського звернення 21 лютого очільник кремля підписав відповідні укази.

Уже наступного дня російські депутати підтримали ратифікацію «договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу» між країною-агресором і терористичними організаціями «л/днр».

Після цього ватажки терористів «офіційно» звернулися до російського президента з проханням надати їм військову допомогу у відбитті надуманої ними «агресії».

Відтак 24 лютого росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Тим самим російські депутати сприяли реалізації кремлівського плану щодо спроб захоплення нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).

Наразі Служба безпеки завершила досудове розслідування та передала до суду обвинувальні акти.

Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській, Вінницькій і Тернопільській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

Повний список із вищезазначених депутатів: