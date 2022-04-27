Все більше російських військових починають бунтувати і відмовляються йти на війну в Україну (аудіо)

Особливо це стосується тих окупантів, яких відправили в росію на перегрупування – після того, як їхні підрозділи зазнали нищівної поразки від ЗСУ.

Про це йдеться у нових телефонних розмовах загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

«Нас 22 вывели, и наша часть не захотела обратно возвращаться, понял? Типа отказники, понял? Мы остались», – із радістю розповідає один окупант іншому.

За його словами, після доукомплектації в рф повертатися на війну в Україну відмовилася ціла військова частина.

Це надихнуло його товариша, який наразі стоїть під українським Ізюмом. Єдине його бажання – дочекатися повернення до місця дислокації і залишитися там.

«У нас (у полку – прим.) было 60 танков, осталось 10, раз*бали нас… Половина — в плену, половина 200-ые и 300-ые. Когда выводить будут – тоже не поймёшь… Говорили 24-го – них*я, уже сказали 26-го – такая же х*йня, и последняя дата, скорее всего, – это 6 мая».

Ми щиро вважаємо, що відмовитися від війни в Україні – правильне рішення для росіян.

Вам нічого робити на нашій землі!

#СБУ

#ЗупинимоОкупантів

#stoprussia

Служба безпеки України