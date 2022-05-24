Встановлено катів і вбивць старости села Мотижин та мирних мешканців Київщини — повідомлено про підозру 5 військовослужбовцям ЗС РФ та трьом членам ПВК «Вагнер»

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та Києво-Святошинської окружної прокуратури заочно повідомлено про підозру 5 військовослужбовцям ЗС РФ та трьом членам приватної військової компанії «Вагнер» у жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації частини Київської області, військовослужбовці збройних сил РФ та члени ПВК «Вагнер» прийшли додому до жінки, яка була старостою села Мотижин Макарівської ОТГ. Її, чоловіка та їх сина окупанти позбавили волі й вивезли до місця свого тимчасового базування, де катували намагаючись отримати інформацію про ЗСУ та тероборону. На очах у матері синові прострелили ногу, а потім вбили його пострілом у голову. Аналогічним способом катували і її чоловіка. Вся родина загинула від множинних вогнепальних поранень.

Крім того, на виконання наказу командира взводу 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії, підлеглі військовослужбовці РФ та члени ПВК «Вагнер» зі стрілецької зброї смертельно поранили цивільну жінку через те, що вона була вдягнута у темний одяг. Після цього її батька окупанти взяли у полон і тримали у господарчій споруді зі зв’язаними руками та зав’язаними очима практично без їжі й води.

Також вказані особи затримали двох волонтерів, які намагалися провезти в окуповане село Мотижин гуманітарну допомогу для місцевих мешканців. Після допитів і катувань їх вивезли до лісосмуги та наказали тікати, відкривши по них вогонь. Один з волонтерів загинув від вогнепального поранення в голову, інший – був поранений. Автомобілі та гуманітарну допомогу підозрювані привласнили.

Підозрювані закатували до смерті і двох членів громадської організації «Патріот», їх тіла знайдено з численними наскрізними вогнепальними пораненнями.

Одному з потерпілих військові країни-агресора зв’язали руки і прив’язали його до квадроциклу, змусивши так бігти майже кілометр. Після допитів, погроз вбивством і побиття, його впродовж кількох днів утримували у каналізаційній ямі.

Беручи участь у збройній агресії проти України підозрювані обстрілювали та спалювали будинки мирних мешканців, відбирали мобільні телефони, брали цивільних осіб у полон і катували. Загалом їм інкримінується 14 епізодів жорстокого поводження з цивільним населенням, лише трьом особам вдалося вижити після їх тортур.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

Якщо ви впізнаєте цих осіб і маєте свідчення про їх причетність до інших злочинів — надсилайте докази на https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.

Київська обласна прокуратура