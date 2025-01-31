Встановлено особи російських генералів, які наказали вдарити по гіпермаркету в Харкові, де було убито 19 і травмовано 46 цивільних
Служба безпеки зібрала доказову базу на військове командування рф, яке організувало повітряний удар по цивільній інфраструктурі Харкова 25 травня 2024 року. Тоді рашисти скинули дві керовані авіабомби на будівельний гіпермаркет в обласному центрі. Унаслідок ворожої атаки загинуло 19 місцевих жителів, а ще 46 – зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Також повністю знищено будівлю торговельного закладу зі складськими приміщеннями.
Встановлено, що наказ здійснити авіаудар по Харкову віддав командувач угруповання «Північ» збройних сил рф генерал-полковник Олександр Лапін.
Після цього начальник штабу цього угруповання генерал-лейтенант Валерій Солодчук організував підготовку плану повітряної атаки.
Також до планування та здійснення ворожого бомбардування було залучено ще трьох підлеглих Лапіна, а саме:
- командувача 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони країни-агресора генерал-лейтенанта Олега Маковецького;
- начальника штабу 6-ї армії військово-повітряних сил росії генерал-майора Юрія Подоплєлова;
- командира 47-го бомбардувального авіаційного полку 6-ї армії військово-повітряних сил рф полковника Олексія Лободу.
Для здійснення ворожого удару рашисти підняли у повітря бомбардувальники Су-34, які здійснили запуск по харківському гіпермаркету трьох авіабомб УМПБ Д-30СН.
Дві з них влучили у будівлю цивільного об’єкта, ще одна – впала поблизу торговельного центру і не вибухнула.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили всім п’ятьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).
Тривають комплексні заходи, щоб покарати воєнних злочинців рф.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.