ВСУ взяли в полон російського майора Дмитра Шишканова, який раніше служив у ЗСУ та зрадив присязі
Як передає Укрінформ, про це командування Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомляє у Фейсбуці.
За даними командування, у 2014 році Шишканов служив у Криму в Перевальному, однак зрадив присязі на вірність українському народові й перейшов до лав російської армії.
«Нещодавно майор російських ЗС Дмитро Шишканов пішов «звільняти», а по факту нищити українців у складі сил вторгнення. Але не дійшов. Тепер майор Діма кається і просить своїх «товаріщєй» не лізти в Україну. Бо їм тут — смерть. Або в кращому випадку, якщо повезе — полон», — зазначають у командуванні.