Ви воюйте, а ми будемо красти. З бюджету України платили сонячним станціям брата заступника Єрмака за електроенергію в окупації

Сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є близьке оточення заступника керівника ОП Ростислава Шурми, отримували оплату за “зеленим тарифом” до літа 2023 р. Хоча, імовірно, не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою України.

Про це йдеться у матеріалі Аліси Юрченко на Bihus.Info.

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну кілька десятків “зелених” станцій потрапили під окупацію. Серед них – сонячні станції ТОВ “КД Енерджі 2”, ПП “Нацпрод”, ТОВ “Відновлювальна Енергія Запоріжжя”, ТОВ “Грін Енерджі Токмак” і ТОВ “Грандпауєр ЛЛС”, розташовані у Запорізькій області.

За інформацією Bihus.Info, з липня 2022 по липень 2023 рр. ці компанії сукупно отримали понад 320 млн грн оплати за електроенергію за “зеленим тарифом” від державного підприємства “Гарантований покупець” (для “КД Енерджі 2”, “Нацпрод” і “Відновлювальна Енергія Запоріжжя” з проплат неможливо виокремити розрахунки за боргами попередніх періодів, якщо такі відбувались – ред.).

Співвласником ТОВ “КД Енерджі 2” і ТОВ “Відновлювальна Енергія Запоріжжя” є брат посадовця ОП Ростислава Шурми Олег Шурма. Станція ПП “Нацпрод” також згадується серед реалізованих проектів на корпоративному сайті, де зібрані “зелені” проекти Олега Шурми і партнерів.

Співвласником ТОВ “Грін Енерджі Токмак” і ТОВ “Грандпауєр ЛЛС” є Руслан Божко, колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною.

Оплату за “зеленим тарифом” в окупації також отримували низка інших виробників. Наприклад СЕС компаній “Скіфія-Солар-1” і “Скіфія-Солар-2” бізнесмена Василя Хмельницького та партнерів, а також низка інших, менш відомих виробників.

У чому проблема з проплатами станціям в окупації? По-перше, за даними, отриманими від “Укренерго”, з посиланням на обленерго, більшість станцій, що перебувають на тимчасово окупованій території Запорізької області, працюють в несинхронному режимі з об’єднаною енергосистемою України з 1 липня 2022 р. Тобто вони не мали фізичного зв’язку з нею через пошкоджені або відключені лінії електропередач. Відтак електроенергія з СЕС в окупації, найімовірніше, не могла потрапити в український ринок і не могла бути продана там. А за українськми законодавством, ДП “Гарантований покупець” має оплачувати електрику, яку продає ринку. Оплата електрики, яку ДП не могло продати, означає збитки для державного підприємства.

По-друге, дані про обсяги виробленої електрики, передані представниками станцій до обленерго, а звідти до “Укренерго”, яка потім передавала їх ДП “Гарантований покупець” для оплати, в принципі неможливо перевірити через відсутність дистанційного зв’язку з обладнанням.

Співвласник компаній “КД Енерджі 2” і “Нацпрод” Сергій Дядечко запевнив Bihus.Info, що, за його даними, електроенергія з цих двох СЕС і зараз йде в енергосистему України (від редакції – є серйозні підстави сумніватися у достовірності цих тверджень).

Представник ТОВ “Грін Енерджі Токмак” і “Грандпауєр ЛЛС”, який попросив не називати його ім’я, повідомив, що компанії не мають технічної можливості визначити, в яку енергосистему йшла електроенергія. За його словами, до квітня 2023 р. дані про генерацію, зафіксовані на лічильниках СЕС, вдавалось передавати до обленерго “партизанськими методами” від співробітників, які залишились в окупації. Він вважає цю електроенергію українською і такою, що мала оплачуватись державою, навіть якщо вона не могла бути продана в український ринок, оскільки компанії мають кредитні зобов’ язання перед банками. Запис телефонної розмови є в розпорядженні Bihus.Info, однак на прохання співрозмовника він не використаний у відеоверсії матеріалу.

З Олегом Шурмою зв’язатися не вдалося. Ростислав Шурма на письмовий запит редакції не відповів.

З липня 2023 р. розрахунки з “зеленими” станціями, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, за електроенергію, вироблену після окупації, призупинені. “Укренерго” повинна передавати ДП “Гарантований покупець” нульові обсяги генерації, якщо не має впевненості у тому, що станція працює в синхронному з ОЕС режимі, однак задекларовані виробниками показники мають зберегти для розрахунків після деокупації. Таке рішення прийнято за результатами наради в Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг.

Питання про те, що робити з оплаченими грошима, наразі залишається не вирішеним. В Нацкомісії з енергетики повідомили, що влітку 2023 р. на нараді в Міненерго обговорювали кілька варіантів: врахування цих коштів як оплату боргів за періоди до початку окупації або звернення до виробників за поверненням коштів. “Коли “Гарантований покупець” звернувся до виробників, багато виробників відмовились це зробити. Відмовились повернути кошти, – зазначає Ілля Сідоров, директор Департаменту енергоринку НКРЕКП. – Це питання потрібно врегулювати окремим рішенням на рівні закону. Можливо, як виключення, на рівні РНБО або Кабінету Міністрів”.