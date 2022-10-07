Вибухи на авіабазі поблизу російської Калуги: дрон знищив два бомбардувальники ТУ 22М3 – журналіст

Журналіст розповів деталі події, яку в РФ назвали “диверсією”.

Український безпілотник пробрався у тиловий аеродром росіян поблизу Калуги та знищив там два ТУ 22М3. Ці літаки бомбардували Україну з території Білорусі та базувалися на аеродромі “Шайківка”.

Про це заявив журналіст Орест Сохар з посиланням на джерела в Збройних силах України.

Знищення двох ТУ 22М3 у ЗСУ називають дуже важливою подією. Аеродром “Шайківка” – тилова авіабаза РФ, а розташована на відстані понад 350 км від кордонів з Україною. До Москви від Калуги – не більше 300 км льоту.

“Російська система ППО дірява і просто проґавила патріотичний літальний апарат. Мої друзі в ЗСУ особливо акцентували на цьому: росіяни сліпі, коли йдеться про нові види озброєнь”, – зазначив Орест Сохар.

Журналіст нагадав, що спочатку окупанти називали дрон “місцевим”, адже російські генерали не наважилися озвучити правду перед Москвою.

Вибухи на авіабазі поблизу Калуги

7 жовтня у Росії поблизу Калуги вибухнув безпілотник над злітно-посадковою смугою військової частини. В РФ відразу заявили, що це була диверсія.

БПЛА зі снарядом для гранатомета запустили сьогодні вранці неподалік самої частини – з території України до Росії він не влітав. Його метою було знищити злітно-посадкову смугу аеродрому Шайківка. Смугу було пошкоджено, але її вже відремонтували. // УНІАН