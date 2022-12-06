Вибухи у Дніпрі та Запоріжжі: Росія атакувала Україну в День ЗСУ

Попередньо, для нової атаки росіяни використали іранські дрони-камікадзе Shahed.

Пізно ввечері у вівторок, 6 грудня, Росія атакувала низку регіонів України. Зокрема, серію вибухів чули у Дніпрі та у Запоріжжі. Повідомляється про роботу ППО.

Атаку на Дніпропетровську область у Telegram-каналі підтвердив голова обласної ради Микола Лукашук: “Російські окупанти вирішили на ніч привітати нас з Днем ЗСУ. Невдахи. Їхні нічні “байкери” будуть припарковані. Зберігаємо спокій. І інформаційну тишу”.

Попередньо, для нової атаки росіяни використали іранські дрони-камікадзе Shahed після тривалої перерви.

У мережі пишуть, що рух іранських дронів зафіксували у небі над Полтавською, Черкаською та Кіровоградською областями.

Близько 23:05 у Дніпрі пролунали нові вибухи. До цього повідомлялося, що над регіоном збили 5 дронів-камікадзе.

Станом на 22:40 повітряна тривога була оголошена у п’яти областях – Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській та Полтавській. // УНІАН