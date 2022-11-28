Викрали і вбили: стала відома доля письменника Вакуленка, який зник на Харківщині

Батьки довгі місяці шукали письменника, який зник у рідному селі на Харківщині у березні.

50-річний письменник, поет і лауреат численних літературних премій Володимир Вакуленко виявлений серед вбитих росіянами під час окупації Харківщини.

Як повідомляє “Суспільне“, тіло Вакуленка було поховане під номером 319 під час поховання вбитих окупантами українців на Ізюмщині.

В місці масового поховання було понад 400 тіл. Похованням опікувалася місцева ритуальна служба, яка вела журнал із даними про загиблих. Журналісти “Суспільного” виявили під зазначеним номером у журналі дані письменника.

Також вони знайшли фото тіла під номером 319, зроблене перед похованням.

На ньому – прострелені документи Вакуленка та видніється татуювання на руці, яке схоже на те, що мав письменник. Тепер здогадки про загибель Вакуленка підтвердила ДНК-експертиза.

Письменник зник в селі Капитолівка, що поблизу Ізюма, у березні 2022. Понад півроку його батьки шукали сина, та згодом стало відомо, що його викрали окупанти. Дотепер його доля не була відома.

Що відомо про Володимира Вакуленка

Володимир Вакуленко – український громадський діяч, учасник Революції Гідності (був поранений у Маріїнському парку 18 лютого 2014 року під час сутички з “тушками”), літературний діяч, відзначений низкою нагород (нагородою “Срібний тризуб”, нагородою Міжнародного фестивалю поезії Terra poetica та багатьма іншими) лауреат Міжнародного конкурсу “Коронація слова” та низки інших конкурсів.

Автор тринадцяти книг, зокрема, збірок дитячих віршів “Сонечкова сім’я” і “Татусева книга”.

Він народився, виріс та мешкав в селі Капитолівка в Ізюмському районі Харківської області.

Двічі був одружений, та на момент смерті – розлучений. Мав двох синів від першого і другого шлюбів — Владислава (1995) і Віталія (2008). Молодший син письменника має інвалідність, Володимир займався його вихованням самотужки. // УНІАН