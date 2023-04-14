Викрито ще двох бойовиків «ДНР», які брали участь в окупації Куп’янщини

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом чоловікам за фактами участі в терористичній організації та в діяльності не передбаченого законом військового формування (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

Одним з підозрюваних є 30-річний уродженець м. Макіївка Донецької області. Встановлено, що не пізніше листопада 2016 року він добровільно вступив до 5-ї окремої мотострілкової бригади так званої «ДНР». Інший підозрюваний — 35-річний чоловік, який мешкав у м. Чистякове Донецької області. Він не пізніше 2017 року став учасником не передбаченого законом збройного формування — 1-ї окремої мотострілецької Слов’янської бригади так званої «ДНР».

Зазначені бойовики виконували завдання зі здійснення збройного опору ЗСУ в Донецькій області.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України підозрювані перебазувалися в смт Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області, де забезпечували реалізацію завдань силового блоку окупантів, аби не допустити контроль ЗСУ над зазначеною територією.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура