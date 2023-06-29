Вилучені ДБР російські автозапчастини на понад ₴26 млн. направлять на потреби ЗСУ (відео)

Працівники ДБР за сприяння співробітників Хмельницької митниці ДМС України на початку березня цього року виявили 2 вантажівки із російським товаром загальною вартістю 26 млн 102 тис. грн.

Встановлено, що запчастини для автомобілів російська фірма придбала в Румунії ще до повномасштабного вторгнення. Деталі мали бути доставлені російським перевізником до рф транзитом через Україну.

Загалом до рф прямувало більш ніж 800 коробів та ящиків різних розмірів із сотнею найменувань товарів. Серед запчастин були датчики та кріплення, свічки запалювання двигуна, педалі, руків’я, дзеркала, генератори, відеокамери тощо.

Проте, після 24 лютого 2022 року їхнє транспортування було призупинено на одному із митних постів Кам’янець-Подільського району.

Після кропіткої роботи, встановлення власників запчастин та завершення інших юридичних процедур товар було вилучено та передано Хмельницькій обласній військовій адміністрації. У подальшому їх направлять на потреби Збройних сил України.

Майно ворога буде працювати на Перемогу України!

ДБР