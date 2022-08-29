Виправдовували збройну агресію РФ та закликали підтримувати окупантів – трьом мешканцям Дніпропетровщини повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури та Павлоградської окружної прокуратури трьом громадянам повідомлено про підозру у поширенні матеріалів, що містять виправдовування збройної агресії РФ проти України, та у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст.111-1 КК України).

За даними слідства, у березні-травні 2022 року мешканець Дніпра, використовуючи власний акаунт у забороненій соцмережі, неодноразово розповсюджував матеріали про виправдовування нападу РФ на Україну, глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію. Також схвалював проєкт «Новороссия» з окупацією території України.

Також було викрито мешканця м. Павлограда та мешканку м. Кривого Рогу, які в забороненій соцмережі публічно закликали до підтримки дій країни – агресора та збройних формувань рф. Чоловік поширив антиукраїнський допис, в якому закликав до співпраці з державою-агресором та до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України. Жінка під фотоматеріалом із забороненою символікою залишила коментар із підтримкою окупаційних військ рф та «бажанням жити в складі країни – агресора».

У помешканнях підозрюваних правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку з доказами їх причетності до протиправної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом СБУ у Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури