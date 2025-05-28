Висновок ВЛК: що робити, якщо військовий з ним не погоджується

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. В цей період призову підлягають військовозобов’язані чоловіки, які отримують повістки. Всі військовозобов’язані мають проходити військово-лікарську комісію (ВЛК).

Адвокат Олег Леонтьєв в ефірі «Українського Радіо» розповів, що робити якщо людина не згідна з висновком ВЛК та як його оскаржити.

Експерт зазначив, що у людей часто виникають питання, як оскаржити висновок ВЛК та як його сформулювати.

«Але ви просто напишіть свої думки, з чим ви не погоджуєтеся, вільним звичайним текстом і докладіть туди медичні документи. Тому що це будуть докази, на яких ґрунтується ваша скарга. Отже, моя порада: пишіть, оскаржуйте і докладайте документи. Так буде краще, швидше і простіше», – сказав він.

Леонтьєв додав, що у військових командирів є два головні взаємовиключні обов’язки: турбота про життя і здоров’я підлеглих військовослужбовців та виконання бойового завдання.

«А як він виконає бойове завдання, якщо у нього в підрозділі призваний і неналежно оглянутий медичною комісією військовослужбовець, якого з тими ж самими хворобами тренували в навчальній частині, а потім направили у підрозділ? Так не повинно бути», – пояснив експерт.

За словами адвоката, люди мають знати про головні документи:

статути внутрішньої служби ЗСУ;

закон про соціально-правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.

Він пояснив, що це є альфа та омега для правового захисту військовослужбовця.

«Ґрунтуючись на вимогах цих документів, можна добитися і звернути увагу командирів на проблеми зі здоров’ям, які є у військовослужбовців», – резюмував Леонтьєв. // Дзеркало тижня