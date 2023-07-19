Вивезення українського зерна: розглядається варіант з маршрутом через територіальні води країн НАТО

Україна розглядає новий маршрут для зернового коридору, який може пролягти через територіальні води країн-членів НАТО.

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.

“Ми можемо навіть не використовувати погоджений у рамках зернової угоди маршрут, а перевозити зерно через територіальні води Румунії та Болгарії”, – зазначив він.

За словами посла, головною проблемою є погрози Росії обстрілювати інфраструктуру портів і, можливо, кораблі, які перевозитимуть збіжжя.

“Це ризик, який має вплив на страхування та шипінгові компанії. Імовірно, окупанти реалізують не все, про що говорять, але загроза залишається”, – зазначив він. // Економічна правда