Вже 373 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 21 серпня 2022 року більше ніж 1094 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 373 дитини загинули та понад 721 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 387, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 64, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 41.

20 серпня внаслідок обстрілу ворогом житлової інфраструктури м. Вознесенськ Миколаївської області отримали тяжкі поранення троє дітей віком від 3 до 8 років.

Під час фіксації воєнних злочинів, вчинених окупантами в м. Маріуполь Донецької області, стало відомо про загибель ще 10 дітей віком від 1 до 17 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

«Діти війни» – платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.

Офіс Генпрокурора