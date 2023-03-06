Вже 464 дитини загинули в Україні в результаті збройної агресії РФ

Станом на ранок 6 березня 2023 року більше ніж 1395 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 464 дитини загинуло та понад 931 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 446, Харківській – 273, Київській – 123, Херсонській – 94, Запорізькій – 84, Миколаївській – 83, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 64.

5 березня внаслідок обстрілу ворогом с. Понятівка Херсонської області снаряд влучив у приватний будинок, в якому була мати з двома синами 7 та 15 років. Усі загинули.

Через масовані бомбардування та обстріли протягом року збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 438 з них зруйновано повністю.

«Діти війни» – платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.

Офіс Генпрокурора