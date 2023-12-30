Вже 513 дітей загинули в Україні внаслідок російської збройної агресії

Більше ніж 1680 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 30 грудня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 513 дітей загинули та понад 1167 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій – 497, Харківській – 304, Херсонській – 141, Київській – 129, Дніпропетровській – 105, Запорізькій – 100, Миколаївській – 97, Чернігівській – 72, Луганській – 67.

Протягом останньої доби:

29 грудня внаслідок масованого ворожого обстрілу українських міст постраждали шестеро дітей. У м. Одеса поранення отримав 6-річний хлопчик та 8-річна дівчинка. У м. Львів було поранено 14-річного хлопця. У м. Дніпро травмовано 15-річну дитину, також поранення отримав півторарічний хлопчик. У м. Сміла Черкаської області постраждала 15-річна дівчинка.

Офіс Генерального прокурора