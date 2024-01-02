Вже 515 дітей загинули в Україні внаслідок російської збройної агресії
Більше ніж 1694 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 1 січня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 515 дітей загинули та понад 1179 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Протягом останньої доби:
1 січня внаслідок ворожої атаки БпЛА по м. Одеса загинув 15-річний хлопець.
2 січня внаслідок обстрілу військами держави-агресора столиці постраждав 2-річний хлопчик, він знаходиться у лікарні.
2 січня через ракетний обстріл окупантами м. Харків травмовано п’ятьох дітей віком від 6 до 13 років.
2 січня внаслідок обстрілу ворогом Київської області постраждав 6-річний хлопчик.Tweet