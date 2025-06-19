• яна єгорян — російська фехтувальниця, лейтенант збройних сил рф, віцепрезидентка федерації фехтування московської області. Виступає за центральний спортивний клуб армії рф (ЦСКА), підпорядкований міноборони рф. Вона є амбасадором загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян “Здоровоє отєчество”, який здійснює свою діяльність, зокрема й на ТОТ України.

• аліна загітова — російська фігуристка, кореспондентка та ведуча “першого каналу”, амбасадорка російської нафтової компанії “татнєфть”. Вона особисто взяла участь у голосуванні щодо поправок до конституції рф, які дозволили путіну переобратися ще на два терміни. Відвідувала тимчасово окупований Крим, а у 2024 році публічно підтримала рішення путіна про висунення його кандидатури на виборах президента рф.

• клімєнт колєсніков — російський плавець, старший інструктор з фізичної підготовки та спорту спортивної команди при управлінні центрального округу військ національної гвардії рф, має військове звання.

• євгеній байдусов — російський борець греко-римського стилю, учасник Ігор країн СНД 2023 року та Чемпіонату Європи з боротьби 2025 року в Албанії. Член національної збірної росії з греко-римської боротьби. Неодноразово використовував Z-символіку, яка популяризує російське вторгнення в Україну, а також відвідував тимчасово окупований Крим, публічно заявляючи, що вважає Сімферополь і Крим частиною росії.

• арам грігорян — російський дзюдоїст, член національної збірної команди росії з дзюдо, член спортивного клубу “динамо”, відомого своєю належністю до органів внутрішніх справ і держбезпеки рф, а також учасник збору коштів на потреби російських військових формувань.

• ілья буров — російський фристайліст, член олімпійської збірної команди росії з фрістайлу, рядовий спортивної роти та інструктор центрального спортивного клубу армії рф (ЦСКА) м. Севастополь, підпорядкованого міноборони рф. Відкрито демонструє проросійську псевдопатріотичну символіку та публічно підтримує владу рф у “боротьбі з нацизмом”. Також він закликав “захищати російськомовне населення, громадян своєї країни”.