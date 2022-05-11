«Я буду жити за нас двох»: через три дні після одруження на «Азовсталі» захисниця Маріуполя стала вдовою

У Національній гвардії України розповіли сумну історію про одруження прикордонника Андрія та захисниці Маріуполя Валерії. Після трьох днів подружнього життя чоловіка не стало.

Про це інформує УНН.

Захисниця Маріуполя Валерія Карпиленко (позивний “Нава”) на “Азовсталі” стала нареченою, дружиною та вдовою. 5 травня український прикордонник Андрій (позивний “Борода”) та дівчина з “Азову” одружилися, а вже за три дні чоловік загинув. Дівчина пообіцяла коханому вибратися з облоги — і жити за них двох.

“Мені лишилося твоє прізвище, твоя любляча родина і спогади про щасливий час разом”, — каже Валерія.