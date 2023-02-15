«Я вирішив померти без чужої крові на руках»: у РФ строковик покінчив з собою, щоб не воювати в Україні (фото)

Перед смертю хлопець написав записку, в якій назвав командира і товаришів по службі “тваринами”.

У Росії 20-річний строковик Сергій Гридін наклав на себе руки через те, що його планували відправити на війну в Україну.

Як пише російський Telegram-канал “Мобілізація. Новини. Що робити?”, 10 лютого Сергія знайшли повішеним на ремені, який він зачепив за металеві сходи водонапірної башти. При ньому була передсмертна записка, в якій він написав:

“Я не хочу підкорятися людям, які не вселяють нічого, крім страху і відрази. Зламати мене вам не вдалося і вже не вдасться… Я вирішив померти тут, на рідній землі, без чужої крові на руках”.

Сослуживці Гридіна встигли сфотографувати записку, перш ніж командири її відібрали. Пізніше виявилося, що у матеріалах перевірки записка відсутня.

Перед самогубством хлопець написав, що його “вписали у ротацію на Україну”, звідки живим з його роти ще ніхто не повертався. Воювати хлопець не хотів, за словами товаришів по службі, він був дуже миролюбним.

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Відомо, що Грідін був родом з міста Печора у Комі, служив у другій понтонній роті військової частини № 11361, яка дислокується в селищі Нахабіно в Красногорському районі Підмосков’я.

“Після нового року він нам дзвонив і говорив, що його хочуть відправити в Україну. Але потім він зробив вигляд, що це жарт. І як зараз ми зрозуміли, це, можливо, був не жарт”, – розповіла сестра Грідіна, пише Telegram-канал “7×7”.

У записці солдат зазначив, що попросив командира залишити його в частині, після чого той разом з сержантами почали над ним знущатися.

“Описувати ці знущання, які здійснювали наді мною ці тварини, Я не хочу і не буду, але жити з цим не можу”, – написав Грідін. // УНІАН