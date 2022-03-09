Як і чим обробити рани для швидшого заживлення: перевірені рекомендації
Що потрібно робити при глибоких порізах, а якими діями можна тільки нашкодити
Багато українців зараз живуть в бомбосховищах і підвалах без доступу до кваліфікованої медичної допомоги. Аптечка з «тривожної валізки» і власні знання — максимум, на що можна розраховувати. УНІАН розповість, як дістати бруд з рани і правильно її обробити, щоб не було зараження.
- Як промити глибоку рану від бруду
- Глибокий поріз на руці або нозі довго не заживає — причини
- Як зрозуміти, що рана заживає погано — тривожні дзвіночки
Як промити глибоку рану від бруду
Для того, щоб зрозуміти, наскільки глибокі у вас порізи або садна, потрібно очистити їх від забруднень. Лікарі рекомендують дотримуватися алгоритму:
- вимити руки або обробити їх антисептиком;
- за можливості вдягти одноразові стерильні рукавички;
- прикласти до порізу шматочок стерильного бинта і злегка натиснути — дочекатися зупинки кровотечі;
- промити рану чистою водою, можна використовувати мило, але стежити, щоб воно не потрапило всередину порізу;
- нанести антибактеріальну мазь;
- накласти стерильну пов’язку або бактерицидний лейкопластир.
Травма шкірних покривів може виникнути не тільки внаслідок порізу або садна, але і через колоту рану. Такі пошкодження теж можна обробити самостійно. Ви повторюєте пункти 1-3 зі списку, наведеного вище, а потім:
- потримайте руку під проточною водою близько 5 хвилин — бруд в колотій рані «сидить» глибоко;
- ділянку навколо рани обробіть милом;
- переконайтеся, що в рані немає сторонніх предметів — вони стануть причиною зараження крові;
- якщо такі предмети є, спробуйте витягнути їх пінцетом, обробленим спиртом;
- нанесіть на рану антибактеріальну мазь і накладіть пов’язку.
Будьте обережні, витягуючи осколки сторонніх тіл — якщо вони не піддаються, не чіпайте їх і знайдіть лікаря. Докладаючи зусиль, ви можете зробити тільки гірше, спровокувавши кровотечу.
Глибокий поріз на руці або нозі довго не заживає — причини
- не використовуйте спиртовмісні препарати — ризикуєте обпалити пошкоджену ділянку;
- не торкайтеся руками стерильної пов’язки — занесете інфекцію;
- не приймайте знеболюючі засоби безконтрольно — можете отруїтися;
- не чіпайте рану брудними руками і не знімайте пов’язку просто так.
Якщо свіжий поріз болить — це нормальна реакція організму. Рана, яка не кровить і не гноїться, при належному догляді заживе швидко. Настійно не рекомендуємо використовувати для обробки ран народні засоби — вибирайте перевірені медичні препарати.
Як зрозуміти, що рана заживає погано — тривожні дзвіночки
В процесі лікування порізу або колотої рани ви можете зіткнутися з ускладненнями — відразу або через деякий час. Вони виникають через порушення правил обробки рани або через інфекцію, з якою не може впоратися імунітет.
Головні ознаки таких ускладнень:
- накопичення рідини в рані, яка пізніше перетворюється в гній;
- поява гематом в області травмованої ділянки;
- розвиток інфекції, зміна кольору шкірних покривів;
- розбіжність країв рани (для тих випадків, коли був нанесений хірургічний шов).
Медики рекомендують в таких випадках негайно шукати лікаря і не намагатися вирішити проблему самостійно, інакше можливі більш серйозні наслідки аж до зараження крові і втрати кінцівок.Tweet