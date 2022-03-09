Як і чим обробити рани для швидшого заживлення: перевірені рекомендації

Що потрібно робити при глибоких порізах, а якими діями можна тільки нашкодити

Багато українців зараз живуть в бомбосховищах і підвалах без доступу до кваліфікованої медичної допомоги. Аптечка з «тривожної валізки» і власні знання — максимум, на що можна розраховувати. УНІАН розповість, як дістати бруд з рани і правильно її обробити, щоб не було зараження.

Як промити глибоку рану від бруду

Для того, щоб зрозуміти, наскільки глибокі у вас порізи або садна, потрібно очистити їх від забруднень. Лікарі рекомендують дотримуватися алгоритму:

вимити руки або обробити їх антисептиком;

за можливості вдягти одноразові стерильні рукавички;

прикласти до порізу шматочок стерильного бинта і злегка натиснути — дочекатися зупинки кровотечі;

промити рану чистою водою, можна використовувати мило, але стежити, щоб воно не потрапило всередину порізу;

нанести антибактеріальну мазь;

накласти стерильну пов’язку або бактерицидний лейкопластир.

Травма шкірних покривів може виникнути не тільки внаслідок порізу або садна, але і через колоту рану. Такі пошкодження теж можна обробити самостійно. Ви повторюєте пункти 1-3 зі списку, наведеного вище, а потім:

потримайте руку під проточною водою близько 5 хвилин — бруд в колотій рані «сидить» глибоко;

ділянку навколо рани обробіть милом;

переконайтеся, що в рані немає сторонніх предметів — вони стануть причиною зараження крові;

якщо такі предмети є, спробуйте витягнути їх пінцетом, обробленим спиртом;

нанесіть на рану антибактеріальну мазь і накладіть пов’язку.

Будьте обережні, витягуючи осколки сторонніх тіл — якщо вони не піддаються, не чіпайте їх і знайдіть лікаря. Докладаючи зусиль, ви можете зробити тільки гірше, спровокувавши кровотечу.

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не використовуйте спиртовмісні препарати — ризикуєте обпалити пошкоджену ділянку;

не торкайтеся руками стерильної пов’язки — занесете інфекцію;

не приймайте знеболюючі засоби безконтрольно — можете отруїтися;

не чіпайте рану брудними руками і не знімайте пов’язку просто так.

Якщо свіжий поріз болить — це нормальна реакція організму. Рана, яка не кровить і не гноїться, при належному догляді заживе швидко. Настійно не рекомендуємо використовувати для обробки ран народні засоби — вибирайте перевірені медичні препарати.

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В процесі лікування порізу або колотої рани ви можете зіткнутися з ускладненнями — відразу або через деякий час. Вони виникають через порушення правил обробки рани або через інфекцію, з якою не може впоратися імунітет.

Головні ознаки таких ускладнень:

накопичення рідини в рані, яка пізніше перетворюється в гній;

поява гематом в області травмованої ділянки;

розвиток інфекції, зміна кольору шкірних покривів;

розбіжність країв рани (для тих випадків, коли був нанесений хірургічний шов).

Медики рекомендують в таких випадках негайно шукати лікаря і не намагатися вирішити проблему самостійно, інакше можливі більш серйозні наслідки аж до зараження крові і втрати кінцівок.