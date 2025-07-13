Як військовослужбовцям отримати одноразову грошову допомогу у разі інвалідності або часткової втрати працездатності

Міністерство оборони України роз’яснює порядок нарахування та виплат одноразової грошової допомоги (ОГД) для військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, у разі встановлення їм інвалідності або часткової втрати працездатності.

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Хто має право на отримання ОГД

Право на одноразову грошову допомогу у разі встановлення інвалідності мають:

військовослужбовці, а також особи, звільнені з військової служби, які отримали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, пов’язані з виконанням обов’язків військової служби (захистом Батьківщини) або з проходженням військової служби.

Мають право на допомогу у разі встановлення часткової втрати працездатності:

військовослужбовці, які отримали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, які пов’язані з виконанням обов’язків військової служби (захистом Батьківщини);

особи, звільнені з військової служби, за умови, що часткову втрату працездатності у зв’язку з виконанням обов’язків військової служби (захистом Батьківщини), встановлено протягом 3 місяців після звільнення зі служби.

Від чого залежить розмір одноразової грошової допомоги:

від розміру прожиткового мінімуму, встановленого станом на 1 січня року, в якому вперше встановлена інвалідність або втрата працездатності

від причинного зв’язку

у разі встановлення інвалідності в 2025 році – залежно від причини та групи інвалідності: від 211 . 9 тис. грн (3 група, пов’язана з проходженням служби) до 1 211 . 2 тис. грн (1 група, пов’язана з виконанням обов’язків військової служби (захистом Батьківщини)

. . у разі часткової втрати працездатності без установлення інвалідності в 2025 році – залежно від встановленого відсотка втрати працездатності: від 7 . 5 тис. грн (5 % втрати працездатності) до 45 . 4 тис. грн (30 % втрати).

Важливо зазначити, що призначення та виплати одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо інвалідність чи часткова втрата працездатності військовослужбовця стали наслідком:

вчинення ним кримінального чи адміністративного правопорушення

перебування в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння

умисного самоушкодження.

Право на одноразову грошову допомогу можна реалізувати:

– не пізніше, ніж через три роки з дати, зазначеної у довідці МСЕК (або витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціювання особи (ЕКОПФО)) про встановлення інвалідності, зміни групи інвалідності чи причинного зв’язку

– в разі встановлення відсотка втрати працездатності без встановлення інвалідності – через три роки з дати проведення огляду.

У випадках, коли втрата працездатності без встановлення інвалідності повʼязана лише з проходженням військової служби (без прямого зв’язку з виконанням обов’язків чи захистом Батьківщини), виплата ОГД не передбачена.

Порядок подання документів

Щоб отримати виплати, необхідно підготувати пакет документів, до якого входять:

заява про виплату

завірені (печаткою військової частини або нотаріально) копії:

а) довідки МСЕК або витягу з рішення ЕКОПФО про встановлену інвалідність або ступінь втрати працездатності (а також про первинно встановлену інвалідність у разі переогляду)

б) постанови військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв’язку поранення (контузії, травми, каліцтва) чи захворювання

в) довідки про обставини поранення (контузії, травми або каліцтва)

г) паспорту або документа, що посвідчує особу

д) ідентифікаційного податкового коду.

згода на обробку персональних даних

копія військового квитка (для іноземців).

Куди звертатися для отримання одноразової грошової допомоги

Заяву з документами для виплати ОГД військовослужбовці подають до військової частини за місцем служби.

Особи, звільнені з військової служби, які проходили військову службу у Збройних силах України – до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК та СП).

Особи, які проходили службу в інших військових формуваннях (Нацгвардія, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Головне управління розвідки МОУ, Держспецзвʼязок, Держприкордонслужба, Держспецслужба транспорту тощо) – безпосередньо до цих формувань.

Як відбувається розгляд та ухвалення рішення

Подані документи після розгляду та перевірки військовою частиною або обласним (міським) ТЦК та СП (далі – О(М)ТЦКСП), разом з висновком про можливість призначення ОГД надсилаються до Міністерства оборони.

Комісія Міноборони приймає рішення, яке доводиться до військової частини або О(М)ТЦКСП, які у свою чергу повідомляють заявника про прийняте рішення.

У разі позитивного рішення про виплату Міноборони здійснює фінансування, а військові частини чи обласні ТЦК перераховують кошти на рахунок отримувача.

Розмір ОГД у випадку, якщо інвалідність або втрата працездатності встановлені у 2025 році

Для військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, інвалідність яких пов’язана з виконанням обов’язків військової служби або захистом Батьківщини:

І група – 400-кратний прожитковий мінімум (1 211 200 грн.);

II група – 300-кратний прожитковий мінімум (908 400 грн.);

III група – 250-кратний прожитковий мінімум (757 000 грн.).

Для військовослужбовців та осіб звільнених з військової служби, інвалідність яких настала у зв’язку з проходженням військової служби:

І група – 120-кратний прожитковий мінімум (363 360 грн.);

II група – 90-кратний прожитковий мінімум (272 520 грн.);

III група – 70-кратний прожитковий мінімум (211 960 грн.).

Розмір ОГД при частковій втраті працездатності

Якщо втрата працездатності пов’язана з виконанням обов’язків військової служби (захистом Батьківщини), в залежності від відсотка її втрати, передбачені виплати у розмірі від 70-кратного прожиткового мінімуму:

військовослужбовцям, які втратили працездатність внаслідок поранення, контузії, травми, каліцтва або захворювання

особам звільненим з військової служби, яким втрату працездатності встановлено не пізніше , ніж через 3 місяці після звільнення.

У разі зміни групи інвалідності або її причинного зв’язку, що дає право на отримання одноразової грошової допомоги в більшому розмірі, в подальшому призначається доплата з урахуванням раніше виплачених сум.

У разі встановлення більшого ступеня втрати працездатності чи зміни його причинного зв’язку, що дає право на отримання одноразової грошової допомоги в більшому розмірі, виплата допомоги здійснюється з урахуванням раніше виплачених сум (крім випадків поранення, травми, контузії, каліцтва, отриманих у різний період часу, за якими виплата допомоги здійснюється окремо, без урахування раніше виплачених сум).

Нормативні акти, якими регламентується виплата одноразової грошової допомоги:

постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 №975 «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві»

Наказ Міністерства оборони України від 14.08.2014 № 530 «Про затвердження Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей».

Терміни отримання виплати

Виплата в більшості випадків відбувається зазвичай впродовж 4 місяців з дати подання документів. Терміни можуть збільшитись через додаткове опрацювання документів.

Більш детально – на сайті Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України https://social.mil.gov.ua/

Міністерство оборони України